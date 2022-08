Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeuge eines E-Bike-Diebstahls gesucht

Flensburg (ots)

Vergangenen Samstag (30.07.07) wurde gegen 17:15 Uhr ein schwarzes E-Bike aus einem Aldi Markt am Twedter Plack in Flensburg gestohlen. Mehrere Personen sollen daran beteiligt gewesen sein und im Laden eine Probefahrt gemacht haben. Weitere Mittäter sollen von außen die elektronische Schiebetür geöffnet haben und die Täter flüchteten mit dem Rad aus dem Geschäft. Das Geschehen soll von einem Zeugen beobachtet worden sein, der anschließend Kontakt zum Filialleiter hatte, namentlich aber nicht feststeht. Außerdem sollen zwei an der Tat Beteiligte in einem blauen Kleinwagen weggefahren sein.

Der Zeuge sowie weitere Hinweisgeber zum Tatgeschehen werden gebeten, sich beim Kommissariat 7 zu melden (Tel.: 0461 - 484 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell