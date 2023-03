Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

In einem für Kunden geöffneten Textilgeschäft auf der Bahnhofstraße / Beskenstraße kam es am Donnerstag, 2. März 2023, in der Altstadt zu einem Brand. Gegen 16 Uhr ertönte der Brandmeldealarm in dem Geschäft, als es im ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung gab. Durch die automatisch ausgelöste Sprinkleranlage wurde das Feuer weitestgehend gelöscht. Alle Kundinnen und Kunden verließen umgehend das Geschäft. Der Laden wurde im Nahbereich abgesperrt. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte den Brand. Zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell