Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beteiligte und Zeugen nach Unfall in Erle gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 2. März 2023, sucht die Polizei nach den beiden beteiligten Fußgängern sowie nach weiteren Zeugen. Ein 72-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 14 Uhr mit seinem schwarzem VW Golf auf der Steigerstraße in Richtung Alleestraße. Auf der Straße liefen ihm zwei unbekannte Fußgänger entgegen, die er passieren wollte. Es kam zur Berührung zwischen einem Außenspiegel des Autos und den Fußgängern, woraufhin der Außenspiegel sich einklappte. Der Gelsenkirchener hielt an und erkundigte sich nach dem Wohl der Beteiligten. Die Unbekannten liefen ohne jegliche Reaktion weiter. Der 72-Jährige informierte die Polizei Gelsenkirchen über den Vorfall. Die Polizei bittet die beiden Fußgänger, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell