POL-LIP: Lage. 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (19.11.2022) auf der Stauffenbergstraße ereignet hatte, wurde ein 12-jähriger Junge aus Lage verletzt. Gegen 17 Uhr beabsichtigte der 12-Jährige die Stauffenbergstraße auf Höhe eines Schnellrestaurants zu überqueren. Vor der Ampel zur "Lange Straße" hatte sich ein Rückstau auf der Linksabbiegespur (in Richtung Kachtenhausen) gebildet. Der Junge querte die Fahrbahn und beachtete dabei nicht, dass der Geradeausverkehr (in Richtung der Friedrich-Petri-Straße) noch rollte. Der 71-jährige Fahrer eines VWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen erfasste den 12-Jährigen, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße geschleudert wurde. Der Junge musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der 71-jährige blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

