Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Uhren und Schmuck entwendet.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag und Sonntag (17. - 20.11.2022) gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sofienstraße. Die Täter schlugen das Glas einer Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Behältnissen nach Wertgegenständen. Schließlich entkamen die Einbrecher mit Uhren und Schmuck, deren Wert noch nicht fest stehen. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell