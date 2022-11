Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Bei Überholvorgang mehrfach überschlagen

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 18jähriger Mann aus Detmold mit seinem PKW, VW Polo, die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo. In Höhe der Ortschaft Retzen entschloss sich der Junge Fahrer, den vor ihm fahrenden Kleintransporter eines 52jährigen Bad Salzuflers zu überholen. In Höhe der Unfallstelle laufen zwei Fahrstreifen in Richtung Lemgo-Lieme zusammen, hierbei endet der linke Fahrstreifen in einer Sperrfläche. Der Überholer überfuhr beim Wiedereinscheren bereits einen Teil der dortigen Sperrfläche und touchierte anschließend den überholten Transporter vorne links. Durch den Anstoß geriet der PKW des Unfallverursachers außer Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam letztendlich hinter der Schutzplanke zum Stehen. Der Polo-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand Totalschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090, melden.

