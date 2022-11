POL-LIP: Detmold. In Garage eingebrochen.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekannter Ladendieb bedrohte am Donnerstag (17. November 2022) mehrere Mitarbeiter des Supermarktes "Marktkauf" in der Grevenmarschstraße. Der junge Mann wurde bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet. Gegen 15:45 Uhr sprachen ihn deshalb drei Mitarbeiter des Marktes im Kassenbereich an und baten ihn, mit ins Büro zu kommen. Unvermittelt zog der Ladendieb ein Messer und bedrohte die ...

