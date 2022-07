Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach Gondelfest

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 02.07.2022 gegen 01:00 Uhr befand sich eine 54-jährige Frau aus Lampertheim auf dem Nachhauseweg vom Gondelfest in Bobenheim-Roxheim. Im Kapellenweg sei sie von einer männlichen Person aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus zunächst angepöbelt, danach unvermittelt in den Brustbereich geschlagen und anschließend zu Boden geschubst worden. Ein Anwohner habe eingegriffen und versucht den Hauptaggressor bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, was jedoch misslungen sei. Die Geschädigte erlitt Schmerzen an den Knien und im Brustbereich. Die betreffende Personengruppe wird wie folgt beschrieben: die männliche Person habe einen grauen Kapuzenpullover getragen und einen Vollbart gehabt. Er sei in Begleitung von zwei weiblichen Personen gewesen, welche ca. 164 cm groß waren und eine davon eine karierte Hose trug.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

