POL-PDLU: Kreisverkehr überfahren und geflüchtet

Maxdorf (ots)

Am 30.06.2022 gegen 18:40 Uhr befuhr ein schwarzer BMW mit Mannheimer Kennzeichen in Maxdorf die Kurpfalzstraße. Aus ungeklärter Ursache überfuhr der Fahrer mit dem kompletten Fahrzeug den Kreisverkehr bei der Speyerer Straße. Hierbei wurde einer der beiden Bäume komplett überfahren, so dass der Baumstamm abbrach. Weiterhin wurde ein Verkehrsschild umgefahren. Anschließend manövrierte der Fahrer den BMW aus der Kreisverkehrsbepflanzung heraus und flüchtete in Richtung Heideweg. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige BMW nicht mehr festgestellt werden. Der BMW hat einen auffälligen massiven Frontschaden.

Zeugen, die den beschädigten PKW gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934 - 1100 zu melden.

