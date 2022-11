Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (17. November 2022) kollidierten an der Einmündung Remmighauser Straße / Barntruper Straße zwei Fahrzeuge. Eine 83-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen 16:35 Uhr beabsichtigte die 83-Jährige aus Blomberg mit ihrem Nissan von der Remmighauser Straße aus nach links in die Barntruper Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Mitsubishi eines 33-jährigen Mannes aus Detmold, der in Richtung Innenstadt fuhr, so dass die Autos kollidierten. Der Detmolder blieb unverletzt. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Remmighauser Straße musste für die Unfallaufnahme in Richtung Detmold für etwa 2 Stunden gesperrt werden.

