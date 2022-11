Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Diebe entkommen mit Zigarettenautomaten.

Lippe (ots)

Gegen 1 Uhr am frühen Freitagmorgen (18. November 2022) hörten Anwohner im "Wiesental" merkwürdige Geräusche. Sie sahen mindestens zwei Personen, die sich an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die Täter flexten den freistehenden Automaten ab und entkamen damit in einem Fahrzeug. Wer zu dem Diebstahl des Zigarettenautomaten weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

