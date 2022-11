Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autoknacker-Trio erbeutet Parfum - zwei Verdächtige gestellt

Mönchengladbach (ots)

Drei Männer haben am Sonntagmorgen, 20. November, an der Dorfbroicher Straße in Rheydt ein geparktes Auto geöffnet und daraus Parfum entwendet. Zwei Tatverdächte konnte die Polizei stellen.

Zwei Anwohner der Dorfbroicher Straße wurden um 6.14 Uhr zufällig auf zunächst einen Mann aufmerksam, der draußen an der Straße stand und sich verdächtig umschaute. Als nächstes bemerkten die Zeugen, dass in ihrem Auto, das in der Nähe geparkt stand, die Türen offen standen und dass zwei fremde Männer das Auto durchsuchten. Sie machten die Täter durch Rufen auf sich aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Diebe ergriffen sofort die Flucht und liefen in Richtung Rheydter Markt davon. Aus dem Auto fehlte, wie die Zeugen nachher feststellten, eine Flasche Parfum.

Einer der Männer, die in dem Auto waren, trug einen mintgrünen Pullover, eine schwarze Jacke und eine weiße Kappe. Der Zweite war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Der dritte Täter, der mutmaßlich "Schmiere gestanden" hatte, konnte nicht beschrieben werden.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und traf kurz darauf unweit des Tatortes zwei Personen an, deren Aussehen zu den Täterbeschreibungen passte. Bei den beiden Männern im Alter von 17 und 18 Jahren könnte es sich um zwei der drei Autoknacker handeln. Die Polizei nahm sie wegen dieses Verdachts mit zur Wache, von wo sie sie nach Abschluss der Maßnahmen entließ.

Die Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise unter der 02161-290 entgegen. (jn)

