Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 03.03.2023 gegen 15:00 Uhr entwendeten zwei männliche Personen mehrere Flaschen Spirituosen in einem Getränkemarkt an der Wilhelminenstraße. Als eine 58jährige Angestellte die Personen aufhalten wollte und sich ihnen in den Weg stellte, wurde sie mit einen Stoß zu Boden gebracht, so dass die Tatverdächtigen mit der Tatbeute flüchten konnten. Hierbei verletzte sich die Mitarbeiterin des Getränkemarktes leicht. Im Rahmen der daraufhin unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden flüchtigen Täter sowie zwei weitere männliche Personen, die inzwischen nachweislich die Tatbeute an sich genommen hatten, angetroffen werden. Bei den Personen handelte es sich um zwei 19jährige Heranwachsende sowie zwei 15- und 16jährige Jugendliche, alle mit Wohnsitz in Gelsenkirchen.

Nachdem sich eine der tatverdächtigen Personen vor Ort ausweisen konnte, wurden die verbliebenen drei Tatverdächtigen zur Feststellung der Identitäten der Polizeiwache Süd zugeführt, wo sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnten.

