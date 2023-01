POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.01.2023 für den Bereich Salzgitter-Bad

Peine (ots) - Einbruch in Grundschule Ölsburg Am 04.01. meldete der Hausmeister der Grundschule Löwenburg in Ölsburg gegen 07:00 Uhr, dass offenbar in die Schule eingebrochen worden ist. Da während der Schulferien tägliche Inspektionen der Schulgebäude stattfänden, müsse der Einbruch seit dem Vortag gegen ...

