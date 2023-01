POL-GI: Grünberg: Vermisster Jugendlicher ist wieder da!

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 20.01.2023 Lollar: Größerer Polizeieinsatz in Lollar Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitag (20.1.) in Lollar. In den frühen Morgenstunden meldete sich eine Zeugin über Notruf auf der Leitstelle der Polizei. Die Frau gab an, aus einem Haus in der Marburger Straße einen Schuss gehört zu haben. Sofort begaben sich uniformierte und zivile Kräfte nach Lollar. Aufgrund des ...

mehr