Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Größerer Polizeieinsatz in Lollar

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 20.01.2023

Lollar: Größerer Polizeieinsatz in Lollar

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitag (20.1.) in Lollar. In den frühen Morgenstunden meldete sich eine Zeugin über Notruf auf der Leitstelle der Polizei. Die Frau gab an, aus einem Haus in der Marburger Straße einen Schuss gehört zu haben. Sofort begaben sich uniformierte und zivile Kräfte nach Lollar. Aufgrund des Hinweises, dass der Bewohner scharfe Schusswaffen besitzt, kamen auch Spezialeinheiten vor Ort. Gegen 10 Uhr konnte der 37-Jährige festgenommen werden. In seiner Wohnung fanden die Ermittler zahlreiche scharfe Schuss- und Stichwaffen, die sie sicherstellten. Weitere Ermittlungen schließen sich an.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell