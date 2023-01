Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ladendieb verliert ID-Card + Skulptur gestohlen + Autoscheibe eingeschlagen + in Einfamilienhaus eingedrungen + in Kasse gegriffen + Ast kracht durch Frontscheibe + und weitere

Linden-Großen-Linden: Ladendieb verliert ID-Card

Zwei Männer wurden bei ihrer Diebestour in einem Einkaufszentrum auf frischer Tat erwischt. Nachdem sie durch Mitarbeiter angesprochen wurden, reagierten die Unbekannten aggressiv und rannten weg. Auf der Flucht verlor einer der beiden Diebe seine Jacke, in der sich die Geldbörse samt seiner rumänischen ID-Card befand. Die Männer entkamen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer kann Hinweise zu den beiden Dieben oder deren Identität geben? Wem sind verdächtige Fahrzeuge gestern Mittag (16.01.2023), gegen 11:25 Uhr im Tannenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Heuchelheim- Skulptur gestohlen

Vom Außenbereich eines Möbelhauses stahlen Unbekannte eine etwa 145 Kilogramm schwere Deko-Skulptur. Zwischen Samstagabend (14.01.2023), 19:00 Uhr und Montagmorgen (16.01.2023), 09:20 Uhr, betraten sie das Grundstück "Auf der Langen Furt" und machten sich mit der Steinguss-Figur im Rosteffekt aus dem Staub. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Kennzeichen gestohlen

Beide Kennzeichen eines grauen Citroen stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (15.10.2023) und Montag (16.01.2023). Der Xsara stand zwischen 20:30 Uhr und 10:00 Uhr im Schwarzlachweg gegenüberliegend dem Bolzplatz. Zeugenhinweise zu den Dieben und dem Verbleib der beiden Kennzeichen DA-LL 2000, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen die hintere rechte Seitenscheibe eines VWs ein und griffen in den Golf. Von der Rückbank stahlen sie eine Sporttasche samt Sportklamotten. Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Der grüne Golf stand zwischen Samstagnachmittag (14.01.2023), 14:00 Uhr und Montag (16.01.2023), 17:00 Uhr in der Thaerstraße. Wem sind die Diebe in diesem Zeitraum aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: in Einfamilienhaus eingedrungen

Am Montag (16.01.2023) hebelten Diebe die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße auf und drangen in das Haus ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Unbekannten eine Digitalkamera. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 14:00 Uhr und 20:40 Uhr im Bereich der Schumannstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 zu kontaktieren.

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: in Kasse gegriffen

Unbekannte brachen kurz vor Ladenschluss die Kasse des Lebensmittelgeschäfts auf und stahlen den kompletten Kasseneinsatz samt Bargeld. Sie nutzen offenbar einen unbeobachteten Moment und machten sich an der Kasse zu schaffen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 3.400 Euro. Wem sind die Diebe in der Johannes-Rau-Straße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Ast kracht durch Frontscheibe

Glück im Unglück hatten eine 44-jährige LandRover-Fahrerin und ihre zwei Mitfahrer. Montagmittag (16.01.20223) waren sie auf der L 3131 aus Gießen kommend in Fahrtrichtung Pohlheim unterwegs. Im Waldstück fiel plötzlich ein rund 2 Meter langer und mehrere Zentimeter dicker Ast auf die Frontscheibe des Discovery Sport und beschädigte diese. Durch herumfliegende Glassplitter wurden die beiden 39-Jahre und 6-Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Der Ast beschädigte das Auto neben der Windschutzscheibe auch an den A-Säulen und den Außenspiegel. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 6.000 Euro.

Gießen: Parkplatzrempler

Am Montag (16.Januar) zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolph-Kolping-Straße einen geparkten Audi. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter den grauen A6 am hinteren, linken Heck und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

Ein Unbekannter beschädigte am Samstag (14.Januar) gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Neustadt einen geparkten schwarzen Renault Megane Scenic an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Abbiegeunfall

Ein 20-jähriger Mann in einem Audi befuhr am Montag (16.Januar) gegen 18.25 Uhr die Grünberger Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in den Heyerweg abzubiegen. Offenbar übersah der Audi-Fahrer einen 29-Jährigen in einem Mercedes, der auf der Grünberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auffahrunfall im Schiffenberger Weg

Eine 61-jährige Frau aus Lollar in einem VW und ein 31-jähriger Niddaer in einem Ford befuhren hintereinander den Schiffenberger Weg stadtauswärts. Als die VW-Fahrerin zum Stehen kam, übersah der Niddaer den Bremsvorgang und fuhr auf. Die 61-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

