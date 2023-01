Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Automat aufgebrochen + Autoscheibe eingeschlagen + Widerstand geleistet + in Iveco gegriffen + beleidigt und bedroht + Unfälle

Gießen (ots)

Hungen- Automat aufgebrochen

Mittwochabend (11.01.2023) machten sich Unbekannte an dem Einzahlautomaten der SB-Waschanlage in der Gießener Straße zu schaffen. Sie hebelten den Automaten auf und stahlen das Münzgeld heraus. Der Schaden wird mit 120 Euro beziffert. Zeugen, die die Diebe gegen 20:20 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Diebe zerstörten die kleine Dreiecksscheibe eines silbernen A-Klasse Mercedes, stahlen aus dem Auto eine Tasche mit Schreibwarenartikel und flüchteten. Hinweise zu den Unbekannten, die zwischen 12:30 Uhr am Mittwoch (11.01.2023) und 14:15 Uhr am Donnerstag (12.01.2023) in der Hammstraße zuschlugen erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Widerstand geleistet

Beamte der Gießener Polizei wurden Donnerstagmittag (12.01.2023), um 12:45 Uhr in die Asylunterkunft in der Rödgener Straße gerufen. Zwei Männer hatten sich zuvor geweigert, die Unterkunft zu verlassen. Gegenüber den Ordnungshütern verhielten sie sich zunächst verbal aggressiv. Plötzlich griff einer der Beiden, ein 46-Jähriger, einen der Polizeibeamten am Arm und versuchte ihn zu Boden zu reißen. Mehrfach versuchten die beiden Männer nun die Beamten zu ergreifen. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und nahmen den 18-Jährigen und seinen Vater vorläufig fest. Auf die zwei Afghanen kommen nun Anzeigen wegen Widerstand und Körperverletzung zu.

Gießen- in Iveco gegriffen

In der Rödgener Straße schlug am Donnerstagmittag (12.01.2023) ein Unbekannter die Scheibe eines Fiats ein und schnappte sich eine Tasche. Der Fiat-Besitzer kam um 13:25 Uhr zu seinem Iveco zurück und erwischte den Unbekannten auf frischer Tat. Dieser griff noch schnell in das Auto, schnappte sich eine hochwertige Handtasche und flüchtete. Gemeinsam, mit einem Zeugen, verfolgte der Geschädigte den Dieb und versuchten ihn festzuhalten. Der Unbekannte bedrohte den Fiat-Besitzer auf der Flucht mit einem Messer, ließ die Tasche fallen und rannte weg. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- beleidigt und bedroht

Im Wiesecker Weg beleidigte und bedrohte ein Unbekannter am Donnerstagabend (12.01.2023) eine 39-Jährige und ihren Sohn. Der Unbekannte traf auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses auf die Beiden. Hier beleidige er die Dame unter anderem als Arschloch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und sucht nach dem bisher unbekannten Mann. Dieser soll etwa 60 Jahre alt sein, eine dickliche Figur haben und Deutscher sein. Er ist Brillenträger und trug eine Kappe. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten machen? Wer hat den Vorfall gegen 23:55 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Reiskirchen- Unfallfahrer flüchtet

Rund 700 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Mercedes kosten, ein Unbekannter hinterließ. Zwischen Dienstagabend (10.01.2023), 23:00 Uhr und Donnerstag (12.01.2023), 00:00 Uhr touchierte er den S-Klasse Benz in der Siemensstraße. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Heuchelheim: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Abendstern / Rodheimer Straße kam es gestern Abend (12.01.2023), um 18:25 Uhr. Ein 44-Jähriger war mit seinem Ford Fiesta auf der Straße Am Abendstern unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er nach links in die Rodheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den aus der Rodheimer Straße kommenden und stadtauswärts in Richtung Biebertal fahrenden 66-Jährigen mit seinem Subaru Legacy. Im Kreuzungsbereich krachten die Autos ineinander. Der Unfallschaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

Gießen: Rotlicht missachtet

Ein 68-jähriger VW-Fahrer missachtete offenbar eine rotzeigende Ampel und krachte in einen Seat. Gegen 21:20 Uhr fuhr der Touran-Fahrer gestern Abend (12.01.2023) auf der Udersbergstraße in Richtung Europastraße. An der Kreuzung zur B49 übersah er das Rotlicht, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem, aus Richtung Gießen kommenden und in Richtung Reiskirchen fahrenden, blauen Seat Ibiza. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 3.300 Euro.

