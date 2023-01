Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebe im Fitnessstudio + In Tennisverein eingebrochen + Rollladen hochgeschoben + Kontrolle in der Innenstadt + Verkehrskontrollen + Ohne Fahrerlaubnis unterwegs + und mehr

Gießen (ots)

Gießen: Diebe im Fitnessstudio

In der Bahnhofstraße nutzten Diebe brachiale Gewalt, um in ein Fitnessstudio zu gelangen. Gegen 3.45 Uhr am Sonntag, 8. Januar, betraten sie die Räume und machten sich wenige Minuten später mit mehreren hundert Euro Bargeld aus dem Staub. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet? Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen- Obbornhofen: In Tennisverein eingebrochen

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursachten Diebe im Tennisverein in der Oberhofstraße. Nachdem sie offenbar erfolglos versuchten, verschiedene Fenster aufzuhebeln, warfen sie schlussendlich eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude, das sie im Anschluss durchsuchten. Offenbar ohne Beute flüchteten sie zwischen 16 Uhr am Sonntag, 8. Januar, und 16 Uhr am Dienstag. Die Kripo in Gießen sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum am Vereinshaus gesehen? Wer hat das Scherbenklirren gehört und kann damit den Tatzeitraum weiter eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Rollladen hochgeschoben

An einem Einfamilienhaus in der Egerländer Straße schoben Diebe vermutlich den heruntergelassenen Rollladen hoch und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Was genau sie zwischen 18 Uhr am Mittwoch, 28. Dezember, und 18.30 Uhr am Dienstag, 10. Januar, an sich nahmen, steht noch nicht abschließend fest. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Kontrolle in der Innenstadt

Zivile Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten Dienstagmittag, 10. Januar, im Seltersweg einen 26-jährigen Gießener. Neben einem Tierabwehrspray, einer Feinwaage und einer geladenen Schreckschusswaffe fanden sie bei ihm zudem noch 145 Gramm Haschisch. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Polizeistation begleiten, die er nach Abschluss der Maßnahmen, zu denen auch eine erkennungsdienstliche Behandlung gehörte, wieder verlassen durfte.

Pohlheim/ Gießen: Verkehrskontrollen

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei führte der Regionale Verkehrsdienst Gießen am Dienstag, 10. Januar Kontrollen durch. Am Vormittag hielten sie im Fortweg in Watzenborn innerhalb von drei Stunden 26 Fahrzeuge an und ahndeten dabei mitunter Handy- und Gurtverstöße. Zudem war bei vier Fahrzeugen an der Beleuchtung etwas zu bemängeln, eine Person fuhr ohne die notwendige Fahrerlaubnis und in einem Auto befand sich ein zweijähriges Kind ohne jegliche Sicherung (Gurt oder Kindersitz) auf der Rückbank. Am Nachmittag setzten die Beamtinnen und Beamten die Kontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke in Hinblick auf das dortige Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 2,2 Metern fort. Innerhalb von zweieinhalb Stunden hielten sie 22 Fahrzeuge und fertigten entsprechende Anzeigen.

Langgöns/ Gießen: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei der Kontrolle eines PKW im Teichweg stellte eine Polizeistreife am Dienstag, 10. Januar, gegen 17.55 Uhr das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis fest. Für den 51-jährigen Fahrer bedeutete es das Ende der Fahrt.

Langgöns: Alkoholgeruch

Alkoholgeruch und gerötete Augen deuteten bei einer Verkehrskontrolle in der Holzheimer Straße am Dienstag, 10. Januar, gegen 21.10 Uhr, auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum beim 35-jährigen Fahrer hin. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,6 Promille an, eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge.

Langgöns: Berauscht?

Die Ergebnisse der Blutentnahme werden zeigen, ob der am Dienstag, 10. Januar, kontrollierte 30-jährige PKW- Fahrer noch fahrtüchtig war. Bei der Kontrolle gegen 22.50 Uhr im Schmidtgraben ergaben sich Hinweise auf einem vorausgegangenen Drogenkonsum. Der Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Die Blutentnahme erfolgte auf der Polizeistation, die der 30-Jährige anschließend verlassen durfte.

Gießen: Zeuge beobachtet Fahrerflucht

Ein zunächst Unbekannter parkte am Dienstag, 10. Januar, gegen 19 Uhr in einer Parkbucht in der Straße "Lindenplatz". Beim Rückwärtsfahren touchierte der Unbekannte einen geparkten Audi. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 71-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Langgöns: Straßenarbeiter schwer verletzt nach Unfall

Am Dienstag, 10. Januar, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Nissan die Straße "Auf dem Hüttenberg" in Richtung Niederkleener Straße und erfasste ersten Erkenntnissen zufolge einen an der Bankette stehenden 60-jährigen Straßenarbeiter. Dieser verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Wetzlarers war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Zusammenstoß

Eine 21-jährige Frau in einem Nissan befuhr am Dienstag, 10. Januar, gegen 18 Uhr die Straße "Kugelberg" und beabsichtigte nach links in die Grünberger Straße abzubiegen. Dabei übersah die Nissan-Fahrerin offenbar den VW eines 29-Jährigen, der auf der Grünberger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall im Schiffenberger Weg

Dienstagabend,10.Januar, fuhr ein 31-jähriger Gießener gegen 21.10 Uhr von dem Gelände einer Tankstelle in den Schiffenberger Weg ein und übersah dabei offenbar den Volvo eines 31-Jährigen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich niemand verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell