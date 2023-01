Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfälle in Grünberg und in Hungen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 10.01.2023

Unfälle in Grünberg und in Hungen

Grünberg: Bei Parkmanöver Opel touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter am Freitag (06.Januar) einen geparkten Opel am Frontspoiler. Der graue Mokka parkte zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Stadtkirche und anschließend in der Straße "Krool" vor einer Arztpraxis. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: LKW streift Hausecke

Dienstagmorgen (10.Januar) gegen 7.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Straße "Hinterm Turm" in Richtung Seestraße/Ezetilstraße. In einer Engstelle auf Höhe der Hausnummer 36 streifte der LKW-Fahrer eine Hausecke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 036401/91430 entgegen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell