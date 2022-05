Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tatverdächtige zu Einbrüchen und PKW-Diebstahl ermittelt

Polizei Cochem (ots)

Nachdem es am 19.05.22 zu einem PKW-Diebstahl in Alflen und am 22.05.22 zu einem Einbruch in eine Firma in Moselkern kam, konnte die Polizei Cochem nun zwei Tatverdächtige ermitteln.

Die Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahre aus dem Kreis Cochem-Zell sind auch für einen Einbruch in eine Gaststätte in Moselkern, eine Einbruch in einen Schuppen in Auderath und in einen Keller in Pommern verantwortlich. Sie räumten die Taten ein.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Unschuldsvermutung gilt und nur ein Gericht die Schuld eines Angeklagte/Beschuldigten feststellen kann.

