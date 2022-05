Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Mayen (ots)

Am Montag, den 23.05.2022 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Boemundring/Markplatz in Mayen zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher, beim Ein - oder Ausparken einen geparkten weißen PKW an der linken Fahrzeugfront beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

