POL-PDMY: Nachtragsmeldung: Brand eines Nebengebäudes

Bad Breisig (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehreinsatz in Bad Breisig an der B9, Höhe Einmündung Rheinstraße. Gegen 03.30 (23.05.2022) meldeten mehrere Anrufer bei der Feuerwehr und Polizei Remagen den Brand eines Nebengebäudes an besagter Örtlichkeit. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Holzkonstruktion, die an eine Bäckerei anschließt und als kleine Werkstatt und Abstellschuppen dient. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht und somit ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Mayen durchgeführt. Eine ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000.- Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Kriminalinspektion Mayen (Tel. 02651/801-0) oder der Polizeiinspektion Remagen (02642/9382-0).

