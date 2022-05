POL-PDMY: Einbruch in Baumarkt Treis-Karden; Tresore aufgeflext

Polch (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Langgasse in Polch zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bisher unbekannter Täter schlug die Windschutzscheibe ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

