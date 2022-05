POL-PDMY: Erstmeldung - Brand eines Nebengebäudes in Bad Breisig

Mendig, Edith-Falk-Straße (ots) - In der Nacht von Sonntag 15.05.2022 auf Montag 16.05.2022 gegen 02:00 Uhr kam es in Mendig, in der Edith-Falk-Straße, zu dem Diebstahl von KFZ-Kennzeichen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils die hinteren ukrainischen Kennzeichen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Mayen unter 02651-8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

