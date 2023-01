Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Neuer Vizepräsident beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 11.01.2023

Neuer Vizepräsident beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen: Seit dem 01.01.2023 hat das Polizeipräsidium Mittelhessen mit Torsten Krückemeier einen neuen Polizeivizepräsidenten. Der 43-Jährige folgt auf Christian Vögele, der im Oktober 2022 zum Polizeipräsidium Frankfurt wechselte. Ende Dezember überreichte Staatssekretär Stefan Sauer dem neuen Polizeivizepräsidenten die Ernennungsurkunde.

Polizeipräsident Bernd Paul begrüßte seinen neuen Vertreter und hieß ihn in der mittelhessischen Metropole herzlich willkommen. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Torsten Krückemeier eine hervorragende Führungskraft mit großem Fachwissen bekommen haben und dass die Stelle des Vizepräsidenten nach dem Weggang von Christian Vögele wieder exzellent besetzt wurde. Torsten Krückemeier hat sein umfangreiches Fachwissen in vielen Führungspositionen mehrfach bewiesen und bringt eine hohe soziale Kompetenz mit, die gerade im Bereich der Mitarbeiterverantwortung sehr wichtig ist", so Polizeipräsident Bernd Paul.

Der neue Vizepräsident freut sich auf die Aufgabe: "Vor allem bin ich gespannt auf die Zusammenarbeit und die Begegnungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in Mittelhessen. Ich will auch versuchen, Impulse für die Weiterentwicklung unserer Polizei mit einzubringen. Ein wichtiges Ziel in diesem Zusammenhang ist es, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken."

Zur Person:

Der gebürtige Sauerländer kam vor fast 25 Jahren zur hessischen Polizei und wechselte nach seinem Studium in Kassel zur Bereitschaftspolizei nach Lich. 2008 hatte er die ersten "Berührungspunkte" mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen, als er Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Gießen Nord wurde. Nach weiteren Verwendungen in Lich und in Frankfurt wechselte er zur Polizei ins Saarland. Nach dem erfolgreichen Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem Wechsel in den höheren Dienst war er Dozent für Verkehrsrecht an der Fachhochschule für Verwaltung im Saarland. Danach führte sein Weg wieder zurück nach Hessen, zur Polizeidirektion Main-Kinzig nach Hanau. Anschließend hatte er dann mehrere verantwortliche Positionen im Innenministerium inne. Privat ist Torsten Krückemeier begeisterter Läufer sowie Rad- und Wintersportler.

