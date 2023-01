Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeuge verhindert vermutlich Raub + "Elterntaxis" kontrolliert + Mülltonne am Skater-Park angesteckt + Mann läuft Kind hinterher + und mehr

Gießen (ots)

Gießen: Zeuge verhindert vermutlich Raub

Vor dem Seiteneingang des Mathematikums in der Liebigstraße brachten zwei unbekannte Männer am Samstag, 14. Januar, offenbar zwei 24-Jährige aus Wetzlar und Braunfels mit Schlägen zu Boden. Gegen 0.30 Uhr schlugen die Unbekannten auf dem Gehweg unvermittelt zu, forderten Bargeld und traten nochmal nach einem der auf dem Boden liegenden Männer. Ein Zeuge bemerkte die Situation, eilte den Opfern zur Hilfe und alarmierte die Polizei. Daraufhin ließen die unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Frankfurter Straße. Sie sollen beide männlich mit normaler Statur, etwa 180cm groß und maximal 25 Jahre alt sein. Beide sprachen Deutsch, einer von ihnen war hellhäutig, der andere dunkelhäutig. Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.

Lollar: "Elterntaxis" kontrolliert

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen kontrollierten am Montag, 16. Januar, in der Lumdastraße sogenannte "Elterntaxis", also die Fahrzeuge von Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren. Zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr war das Aufkommen so groß, dass lediglich zehn Fahrzeuge kontrolliert werden konnten. In sieben davon saßen die Kinder ohne jegliche Sicherung im Auto, sprich weder angeschnallt noch in einem Kindersitz oder auf einer Sitzerhöhung. Auf die Fahrer kommt nun ein 60 Euro hohes Bußgeld und ein Punkt zu. In drei weiteren Fahrzeugen waren die Kinder angeschnallt, es fehlte allerdings der Kindersitz oder die Sitzerhöhung, so dass ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro die Folge war.

Gießen: Mülltonne am Skater-Park angesteckt

Unbekannte steckten am Freitag, 13. Januar, eine Mülltonne am Skater-Park am Schwanenteich in Brand. Gegen 18.30 Uhr entstand dabei ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Buseck- Alten-Buseck: Mann läuft Kind hinterher

Ein achtjähriges Mädchen berichtete Freitagnachmittag, 13. Januar, ihrer Mutter von einem Mann, der morgens auf dem Weg zur Schule kurz hinter ihr hergelaufen war. Offenbar war der Mann zuvor aus einem Auto ausgestiegen und hatte wohl nach dem Mädchen gegriffen, das dann aber wegrannte. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr in der Schulstraße in Höhe der dortigen Metzgerei. Der Mann war dünn, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Offenbar war er der Beifahrer eines schwarzen Fahrzeugs, das wohl von einem Mann gelenkt wurde, der etwas stämmiger sein soll, eine Sonnenbrille trug und einen Vollbart hatte. Einen Wortwechsel gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer hat ein dunkles Fahrzeug mit den beschriebenen Personen am Freitagmorgen in der Nähe gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wer kann andere sachdienliche Angaben liefern? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Werbezeitschriften angezündet

Einen Stapel Werbezeitschriften zündeten Unbekannte am Samstag, 14. Januar, in der Straße Neuen Bäue an. Im weiteren Verlauf griff das Feuer gegen 1.45 Uhr auf einen weiteren abgelegten Stapel über, durch die Hitzeentwicklung entstand ein Schaden an der Seitentür einer Bankfiliale. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Fahrzeuge beschädigt, Mann festgenommen

An der Hessenhallt beschädigte ein 26-Jähriger am Samstag, 14. Januar, vier Fahrzeuge und verursachte jeweils Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen berichteten der Polizei von dem Mann, der gegen die Autos trat und mit einem vermutlich entwendeten Verkehrsschild gegen sie schlug. Die daraufhin eintreffenden Beamten nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und entließen ihn später wieder aufgrund fehlender Haftgründe.

Gießen: Wohnung durchsucht

Vermutlich durch ein gekipptes Fenster gelangten Diebe in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Buderusweg. Zwischen 18 und 20 Uhr am Samstag, 14. Januar, durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld in einer ausländischen Währung im Wert von etwa 45 Euro. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Lich: Hebelversuch an Strom-Ladesäule

Diebe versuchten an den Münzbehälter einer Strom-Ladesäule in der Ringstraße zu gelangen. Zwischen 12 Uhr am Samstag, 14. Januar, und 15 Uhr am Sonntag, fanden die Hebelversuche statt, die einen Schaden von etwa 500 Euro nach sich zogen. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Exhibitionist festgenommen

Eine Polizeistreife nahm gemeinsam mit einer Streife der Wachpolizei am Samstag, 14. Januar, gegen 15 Uhr in der Grünberger Straße einen Mann vorläufig fest, der sich dort zuvor in einem Waschsalon entblößt haben soll. Zeugen hatten der Polizei zuvor die exhibitionistischen Handlungen gemeldet. Die Beamten entließen den 21-Jährigen nach Abschluss ihrer Maßnahmen wieder.

Gießen: Unfall mit Fahrradfahrer

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Gießen befuhr am Samstag, 14. Januar, die Bleichstraße Richtung Schiffenberger Weg. Eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin aus Buseck befuhr die Bleichstraße in entgegengesetzte Richtung und übersah beim Linksabbiegen in die Ludwigstraße offenbar den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzt sich leicht. An beiden Autos entstanden leichte Schäden, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Ein 24-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Seat befuhr am Sonntag, 15.Januar, gegen 19.20 Uhr den Aulweg in Richtung Schiffenberger Tal und beabsichtigte, nach links in den Leihgesterner Weg abzubiegen. Dabei übersah der Seat-Fahrer offenbar den BMW einer 33-Jährigen, die auf dem Aulweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Offenbar stand der 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einem freiwilligen Test reagierte er positiv auf THC. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

Pohlheim: Mit Radfahrer zusammengestoßen und weitergefahren

Ein zunächst unbekannter PKW-Fahrer übersah offenbar beim Rechtsabbiegen von der Sandkautenschneise in den Steinberger Weg einen Fahrradfahrer, der den Radfahrstreifen des Steinberger Weg Richtung Gießen entlangfuhr. In der Folge kam es am Freitag, 13. Januar, gegen 11.55 Uhr zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 35-jährige Pohlheimer stürzte und sich leicht verletzte. Anstatt ihm zu helfen, setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort. Hinzugerufene Polizeibeamte kümmerten sich um die Unfallaufnahme und fahndeten nach dem möglichen Unfallverursacher. Dabei stellten sie in der Nähe einen leicht beschädigten BMW fest und kontrollierten das Fahrzeug samt 23-jährigen Fahrer. Mutmaßlich handelt es sich bei ihm um den Unfallverursacher, die Ermittlungen dauern an. Am BMW wie auch am Fahrrad stellten sie Beamten Schäden in dreistelliger Höhe fest. Die Gießener Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Gießen: Unfallflucht in der Friedhofsallee

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht in der Friedhofsallee. Zwischen Samstag, 14. Januar, 21 Uhr und Sonntag, 13.15 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter den am Fahrbahnrand geparkten grauen Touran an der hinteren Stoßstange und fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Staufenberg: Ford touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Samstag, 14. Januar, 16 Uhr, und Sonntag, 15. Januar, 11.45 Uhr, in der Straße "Am Falltor" in Treis a.d. Lumda einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Focus zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Radfahrer fährt gegen VW

Am Samstag, 14.Januar, gegen 10.20 Uhr beabsichtigt ein 22-jähriger Mann in einem VW aus einer Hofeinfahrt auf die Westanlage einzufahren. Ein unbekannter Radfahrer befuhr die Westanlage in Richtung Frankfurter Straße und fuhr offenbar gegen den VW. Im Anschluss fuhr der Radler weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfall beim Ausfahren aus Parkhaus

Sonntagnacht, 15.Januar, gegen 3 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter aus einem Parkhaus in der Straße "An der Alten Post" in Richtung Bahnhofstraße und touchierte beim Vorbeifahren einen braunen VW Caddy an der hinteren Stoßstange. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.500 Euro zu kümmern. Es könnte sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen BMW oder Audi handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

