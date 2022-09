Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: 10.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte bei Unfall

In Ilsfeld verletzten sich zwei Männer bei der Kollision ihrer Fahrzeuge am Dienstagnachmittag leicht. Im Kreuzungsbereich der Beilsteiner Straße mit der Straße "In den Hofgärten" stieß der Ford eines 48-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit dem Audi eines 38-Jährigen zusammen. Beide Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Heilbronn: Porsche brennt auf Firmengelände

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Auf dem Hof eines Autohandels geriet der Porsche Panamera gegen 14 Uhr in Brand. Durch aufmerksame Mitarbeiter und die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

A6/Bad Rappenau: Sechs Leichtverletzte und 18.000 Euro Sachschaden bei Kollision von vier Fahrzeugen

Drei Pkw und ein LKW kollidierten am Dienstagmorgen auf der A6 bei Bad Rappenau. Bei stockendem Verkehr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau war ein 64-Jähriger mit seinem VW Tiguan gegen 9.30 Uhr auf dem linken von drei Fahrtstreifen unterwegs. Wegen dem Verkehr musste der Mann sein Fahrzeug stark abbremsen und streifte dabei wohl einen zweiten VW Tiguan eines 52-Jährigen auf der mittleren Spur, bevor er mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes eines 21-Jährigen kollidierte. Der Mercedes wurde nach rechts abgewiesen und prallte auf einen LKW auf der rechten Spur. Die vier Insassen des VW Tiguan auf der linken Spur und die beiden Insassen des davor fahrenden Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell