Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Dahlweg/ Diebe auf Baustelle

Coesfeld (ots)

Auf einer Baustelle am Dahlweg in Capelle waren Unbekannte aktiv. Unter anderem brachen sie einen Verteilerkasten auf und entwendeten Kupferkabel. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (27.10.22) und 8 Uhr am Freitag (28.10.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell