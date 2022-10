Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Nach dem Einkauf ins Gefängnis

Coesfeld (ots)

Gefängnis, statt Konsum. Für einen 51-jährigen Mann nahm am Freitagmorgen (28.10.22) der Einkauf eine unerwartete Wendung. Während er gegen 8 Uhr einen Supermarkt an der Olfener Straße verließ, wollte ein Polizist in Freizeit dort Besorgungen erledigen. Er erkannte den wegen Drogendelikten per Haftbefehl gesuchten Mann, ging auf ihn zu und teilte ihm mit, dass er verhaftet sei. Der 51-Jährige zeigte sich kooperativ und versprach sich zu benehmen. Beide warteten auf den Streifenwagen. Als die Besatzung eintraf, versuchte der Mann doch noch zu türmen. Seine Flucht endete aber nach circa 100 Metern. Die nächste Fahrt ging für ihn ins Gefängnis.

