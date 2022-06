Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mülltonne in Brand geraten

Haren (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17.50 Uhr in der Straße Papenwiese in Haren bei einem dortigen Discounter zu einem Brand eines Mülleimers. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dieser unter einem Unterstand Feuer. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell