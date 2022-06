POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhorn (ots) - Am 25. Juni kam es zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in Nordhorn in der Harm-Hindrik-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter blauer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr