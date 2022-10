POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (28.10.22) einen blauen Audi A1 an der Straße Teutenrod gestohlen. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag (27.10.22) und 6.50 Uhr am Freitag (28.10.22) stand das Auto in einer Parkbucht. Der Audi hat ein Coesfelder Kennzeichen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

