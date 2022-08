Polizei Hamburg

POL-HH: 220810-1. Eine Zuführung nach versuchtem Wohnungseinbruch in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.08.2022, 04:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Bekkamp

Beamte des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern in den frühen Morgenstunden einen 23-jährigen Polen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in Hamburg-Jenfeld begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen Verdächtigen, der auf einen im ersten Obergeschoss gelegenen Balkon einer Wohnanlage kletterte. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Scheibe der Balkontür eingeschlagen worden war und umstellten daraufhin das Gebäude. Wenig später verließ ein Tatverdächtiger es fluchtartig durch eine rückwärtige Tür und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen.

Bei der genauen Begutachtung des Tatorts stellte sich heraus, dass der Täter nicht in die Wohnung gelangt war, aber die Tür zu einer auf dem Balkon befindlichen Abstellkammer aufgebrochen und diese durchsucht hatte. Stehlgut hatte er dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt.

Beamte des für die Region Wandsbek zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 152) übernahmen die Ermittlungen und führten den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Festgenommene auch für einen weiteren versuchten Wohnungseinbruch am Vorabend in der nahegelegenen Schweidnitzer Straße verantwortlich sein könnte. In diesem Zusammenhang war eine Täterbeschreibung abgegeben worden, die auf den 23-Jährigen zutrifft.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell