Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Fußgänger in Horst - Beteiligte und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Horst am Freitag, 3. März 2023, sucht die Polizei nach zwei Beteiligten des Unfalls sowie nach weiteren Zeugen. Ein 65-jähriger Fußgänger lief gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Essener Straße in Richtung Devensstraße. In Höhe der Hausnummer 38 hielt ein bislang unbekannter Lieferwagen neben dem 65-Jährigen und ein unbekannter Mann stieg über die Beifahrertür aus. Es kam zur Berührung zwischen der Beifahrertür und dem Fußgänger aus Essen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Beifahrer half dem 65-Jährigen beim Aufstehen und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Fahrer des unbekannten Lieferwagens, welcher nach Zeugenaussage Auslieferungen in der Straße tätigte, entfernte sich ebenfalls. Der Beifahrer ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Der Fahrer des Autos ist circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Die Polizei bittet die beiden Unfallbeteiligten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6228 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell