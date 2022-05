Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Rösrath - Einbrüche in Kindertagesstätten

Bergisch Gladbach / Rösrath (ots)

Gestern Morgen (03.05.) um 07:00 Uhr ist in einer Kindertagesstätte in der Straße Am Fürstenbrünnchen in Bergisch Gladbach-Lückerath ein Einbruch aufgefallen und die Polizei alarmiert worden.

Bislang Unbekannte haben in der vorangegangenen Nacht ein Fenster gewaltsam aufgehebelt und im Inneren die Tür zum Büro des Leiters der Einrichtung aufgebrochen. Aus einem Schrank wurden mehrere Tablet-PCs und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Im Schulweg in Rösrath-Kleineichen war es bereits in der Nacht zu Sonntag (01.05.) zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Unbekannte hatten auch dort ein Fenster zu einem Büro aufgehebelt und die Räumlichkeit nach Beute durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Der Sachschaden betrug mehrere hundert Euro.

Zu beiden Vorfällen wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Der Erkennungsdienst begab sich zu beiden Tatorten, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

