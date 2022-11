POL-MFR: (1383) Überfall auf Mann in St. Sebald - Zeugen gesucht

Nürnberg / Leipzig (ots) - Am Samstag, den 05.11.2022 wurde ein 71-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in St. Peter aufgefunden. Der Kriminalpolizei Nürnberg gelang nach umfangreichen Ermittlungen, zusammen mit Kräften des Mobilen Einsatzkommandos Leipzig, die Festnahme eines tatverdächtigen Mannes in Sachsen. ...

