Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 26-Jähriger hat am Samstagabend, 4. März 2023, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Beckhausen beobachtet und die Polizei alarmiert. Gegen 22 Uhr ging der Notruf des Esseners bei den Beamten ein, die mit mehreren Einsatzkräften zur Braukämperstraße fuhren. Dank der Zeugenaussagen konnten die Beamten einen der Beteiligten in der Paßmannstraße antreffen. Der 40-Jährige war nach eigenen Angaben von Bekannten angegriffen und verletzt worden. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Eine ambulante Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab. In einer Wohnung konnten die Beamten zudem vier weiteren Personen antreffen, darunter einen ebenfalls verletzten 33-Jährigen. Auch er wurde auf eigenen Wunsch nur vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Die Polizisten stellten Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

