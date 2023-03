Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei Gelsenkirchen gedenkt der im Dienst Verstorbenen

Gelsenkirchen (ots)

Um den im Dienst gestorbenen Kolleginnen und Kollegen zu gedenken, sind am Dienstag, 7. März 2023, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Gelsenkirchen zusammengekommen. Vor dem Polizeipräsidium am Rathausplatz in Buer wurde neben einer Kranzniederlegung um 10 Uhr auch eine Schweigeminute begangen. Gestiftet worden war der Kranz von der Kreisgruppe Gelsenkirchen der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Interpol hat im Jahr 2019 den 7. März zum Internationalen Gedenktag für im Dienst gestorbene Polizistinnen und Polizisten (International Day of Remembrance for Fallen Officers) erklärt. An diesem Gedenktag hatte sich die Polizei in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr erstmals beteiligt.

