Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte E-Sccoter Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 19:56 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann in der Richard-Wagner-Straße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Mann wurden in der Folge Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wird hierüber ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 00:48 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher in der Fackelstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Jugendlichen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol, was ein Alkotest mit 1,84 Promille bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wird hierüber ebenfalls in Kenntnis gesetzt. |Wey

