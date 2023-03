Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchte räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 23:15 Uhr traten vier bis fünf Männer an einen in der Pariser Straße geparkten PKW heran, welcher voll besetzt war. Sie sprachen den Fahrer des PKW an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Da die Insassen hieraufhin nicht reagierten, wurde durch einen der Männer Pfefferspray in den Innenraum des PKW gesprüht. Hieraufhin flüchteten die Männer mit einem silbernen PKW mit KL Kennzeichen in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Geschädigten sollen die Männer zwischen 18-22 Jahre alt, ein südländisches Aussehen haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Durch das Pfefferspray erlitten vier der PKW Insassen leichte Verletzung und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |Wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell