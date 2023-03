Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Hohenecker Straße ereignet haben muss. Hier wurde ein Ford Transit, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging jedoch Fahrerflucht. Am Ford entstanden Schäden am Heck in Höhe von circa 3.000 Euro. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise geben? |elz

