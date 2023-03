Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Hälfte aller Fahrzeuge zu schnell

Waldleinigen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einer 40er-Zone der B48 hat die Polizei am Donnerstagnachmittag eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 14 Uhr bis 19 Uhr nahmen die Einsatzkräfte mit dem Lasermessgerät das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge in Richtung Johanniskreuz unter die Lupe. 176 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen. Davon waren die Hälfte der Fahrer, insgesamt 89, zu schnell unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrer mit 72 km/h. Er muss mit einem hohen Bußgeld, einem Punkt in der Verkehrssünderkartei und mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Im Hinblick auf die kommende Motorradsaison wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell