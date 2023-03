Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein 28-jähriger Mann am Donnerstag über die Onlinewache einen anderen Autofahrer angezeigt. Der 28-Jährige war nach eigenen Angaben mit seinem Hyundai TBI am Mittwoch gegen 21:40 Uhr in der Erzhütter Straße in Richtung Danziger Straße unterwegs. In Höhe der Kläranlage wollte ein weißer Kleintransporter dem 28-Jährigen die Vorfahrt nehmen. Nur durch Betätigen der Hupe konnte der Fahrer des Transporters zum Warten gebracht werden. Dabei zeigte er dem 28-Jährigen den Mittelfinger. Im weiteren Verlauf der Fahrt überholte der Kleintransporter den Hyundai und versuchte, ihn nach rechts abzudrängen. Bei dem Transporter soll es sich um einen weißen VW Caddy handeln. Das Kennzeichen konnte der 28-Jährige nicht ablesen. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich Nötigung aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell