POL-LB: Hemmingen: Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Gäufelden zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen das Hoftor eines Wohnhauses auf Höhe der Bushaltestelle "Stuttgarter Straße" und machte sich anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

