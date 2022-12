Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.35 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein noch unbekannter Mercedes-Lenker auf dem mittleren der drei Fahrstreifen, als ein Lkw, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, nach links wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der Mercedes seinerseits nach links, wo jedoch ein 44-Jähriger mit seinem Kia unterwegs war. Auch er wich nach links aus, touchierte dann aber die dortige Schutzplanke, während sowohl der Mercedes- als auch der Lkw-Lenker ihre Fahrt fortsetzten. An dem Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke kann noch nicht genau beziffert werden. Bei dem Mercedes soll es sich um ein blaues Fahrzeug mit Ludwigsburger (LB-) Kennzeichen gehandelt haben. Der Anhänger des Lkw soll ein Stuttgarter (S-) Kennzeichen gehabt haben. Mutmaßlich könnte es sich um einen Lkw eines Paketdienstes gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

