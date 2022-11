Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Querende Katze führt zu Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall kam es am vergangenen Montagmittag auf der Grabenstraße, nachdem eine Katze die Fahrbahn überquerte. Eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin soll kurz vor 13 Uhr von Baden-Baden in Richtung Bühl gefahren sein, als sie sich wegen der querenden Katze so sehr erschreckte, dass sie ihr Auto nach rechts in eine Steinmauer lenkte. Im Anschluss überfuhr die Frau noch ein dort stehendes Verkehrszeichen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bilanzierten einen Gesamtschaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



