Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallstelle gesucht

Koblenz - Boppard (ots)

Am Sonntagmorgen, 04.09.2022, gegen 03:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Boppard ein alkoholisierter Autofahrer gemeldet, der das Mühltal in Boppard mit einem beschädigten PKW mit spanischem Kennzeichen befuhr. Ein Atemalkoholtest bei dem brasilianischen Fahrer ergab 1,53 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der PKW war auf der rechten Fahrzeugseite in Form eines aufgerissenen Karosseriebleches und Lackkratzern am Kotflügel stark beschädigt. Das Schadensbild deutete auf ein aktuelles Unfallgeschehen auf dem Weg von Koblenz nach Boppard hin. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Unfallstelle machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter 06742 8090 zu melden.

