Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern: 02.09.2022 bis 04.09.2022

Koblenz (ots)

Simmern/Hunsrück Sohren- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag kam es in Sohren zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. An einer Einmündung übersah ein Linksabbieger einen bevorrechtigten entgegenkommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw verletzt und zur weiteren Untersuchung in die Hunsrück-Klinik Simmern eingeliefert.

Kappel- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag kam es gegen 19:00 Uhr auf der B327 in der Gemarkung Kappel, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Der 52-jährige Motorradfahrer kam nach einem Überholmanöver zu Fall und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht.

Verkehrskontrollen

Bei mobilen Verkehrskontrollen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein PKW-Fahrer festgestellt, der unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Am Samstagnachmittag wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell