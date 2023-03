Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Renault Kadjar gegen 14 Uhr auf der Friedenstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte der Renault-Fahrer nach links in den Hilgardring abbiegen. Weil der 66-Jährige durch die Sonne geblendet wurde, erkannte er zu spät, dass ihm ein Fahrradfahrer entgegen kam. Es kam zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß klagte der 43-jährige Radler über Schmerzen im Bein. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden von etwa 1.200 Euro. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell